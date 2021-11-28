Ехали со свадьбы: стали известны подробности смертельной аварии в Башкирии

Сегодня, 28 ноября, глубокой ночью в Архангельском районе произошла смертельная авария. Стали известны подробности произошедшего.
Инцидент зафиксирован на 51 км автодороги Уфа-Инзер-Белорецк. На заснеженной трассе столкнулись «Форд Эксплорер» и ВАЗ-2110. В аварии погиб 20-летний водитель отечественного авто.
Стало известно, что молодые люди отмечали свадьбу в кафе. Жених сел за руль иномарки без прав, чтобы отвезти друга домой. В этот момент он и столкнулся с ВАЗом, за рулём которого находился его другой его товарищ. Все обстоятельства смертельной аварии предстоит выяснить.
Фото: ГИБДД РБ.