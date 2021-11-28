Как в Башкирии борются с опасным вирусом у коров

В конце недели был введен режим ЧС в Баймакском районе. Поводом послужила вспышка заразного узелкового дерматита у коров. Очагом вируса стало село 1-е Туркменево. На въездах в деревню установлены ветеринарные блокпосты. Специалисты изымают больных особей. Власти уверяют, что хозяевам выплатят компенсацию. Чем опасна болезнь?

У Динара Янтурина полтора десятка коров и телят. И за рационом своих питомцев хозяин следит тщательно. Вот только аппетит животных в последнее время подводит. Две коровы сейчас болеют и изолированы от других.

Сопли текут, не ели некоторые. Три дня простояли так. Потом начали нормально есть. Конечно, тяжело будет, 12 голов если увезут, закопают, сожгут я без ничего останусь. В деревне только этим и живем. Сказали, что компенсация будет. Динар Янтурин, житель с. 1-е Туркменево

В селе 1-е Туркменево на почти двух десятках подворьях у коров подозрение на заразный узелковый дерматит. Несколько коров у Радия Бикеева почти обессилили. Мужчина говорит, что приходилось действовать нестандартно, чтобы не допустить истощения буренок.

Жидкой кашей поили. С кормами было трудно, под осень свое сено скосил. Пока не доим, время не подошло. Они скоро отеляться начнут. Радий Бикеев, житель с. 1-е Туркменево

Болезнь, по словам ветеринаров, для человека не несёт угрозы. Но опасна для КРС, несмотря на относительно невысокий процент летальности. Резко теряется продуктивность коров и быков, высок риск развития бесплодия. Зона вокруг села теперь карантинная.

Животные даже если заболели, они будут носителями вируса всю жизнь. Очень быстро распространяется. Мы сами не ожидали такого. Заболевание меняет уже свою форму. На сегодняшний день оно видоизменено. Больные будут умерщвляться бескровно и сжигаться. Ильгиз Акбулатов, заместитель начальника ветстанции Баймакского района г. Сибая

Рабочие уже готовят яму для сжигания туш. Место, говорят ветеринары, выбрали согласно требованиям безопасности и рядом со скотомогильником. Тем, у кого изымут животных, окажут поддержку.

В таких случаях предусмотрена компенсация по рыночным ценам. У нас есть весы, животные будут взвешиваться. На месте составляться все документы будут. Азат Шарипов, первый заместитель главы администрации Баймакского района

Ветеринары уже начали изымать коров. На данный момент этой процедуре подлежат более 50 голов КРС. В селе сейчас введены ограничения на перемещение и запрещен вывоз животноводческой продукции. Специалисты не исключают, что заболевание может быть и у мелкого рогатого скота.

Будет отбираться кровь на исследования, соответственно, при выявлении как носителей, они также могут подлежать изъятию. Первопричиной у нас установлены крылатые насекомые, которые могли заразить животных. При снижении иммунитета в осенне-зимний период болезнь могла вылезти в такой форме. Линар Зиганшин, начальник отдела государственного надзора в области обращения с животными Управления ветеринарии Республики Башкортостан