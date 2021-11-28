Как в Башкирии борются с опасным вирусом у коров

В конце недели был введен режим ЧС в Баймакском районе. Поводом послужила вспышка заразного узелкового дерматита у коров. Очагом вируса стало село 1-е Туркменево. На въездах в деревню установлены ветеринарные блокпосты. Специалисты изымают больных особей. Власти уверяют, что хозяевам выплатят компенсацию. Чем опасна болезнь?
У Динара Янтурина полтора десятка коров и телят. И за рационом своих питомцев хозяин следит тщательно. Вот только аппетит животных в последнее время подводит. Две коровы сейчас болеют и изолированы от других.
В селе 1-е Туркменево на почти двух десятках подворьях у коров подозрение на заразный узелковый дерматит. Несколько коров у Радия Бикеева почти обессилили. Мужчина говорит, что приходилось действовать нестандартно, чтобы не допустить истощения буренок.
Болезнь, по словам ветеринаров, для человека не несёт угрозы. Но опасна для КРС, несмотря на относительно невысокий процент летальности. Резко теряется продуктивность коров и быков, высок риск развития бесплодия. Зона вокруг села теперь карантинная.
Рабочие уже готовят яму для сжигания туш. Место, говорят ветеринары, выбрали согласно требованиям безопасности и рядом со скотомогильником. Тем, у кого изымут животных, окажут поддержку.
Ветеринары уже начали изымать коров. На данный момент этой процедуре подлежат более 50 голов КРС. В селе сейчас введены ограничения на перемещение и запрещен вывоз животноводческой продукции. Специалисты не исключают, что заболевание может быть и у мелкого рогатого скота.
Еще одна версия распространения болезни – завозные корма. Из-за засухи их пришлось закупать на стороне. В зоне угрозы еще порядка десяти населенных пунктов. Эпидрасследование позволит выяснить, откуда и как пришла болезнь. Но самое главное, по словам экспертов, остановить распространение вируса. Здоровых животных в зоне ждет вакцинация. Карантин будет действовать на протяжении 30 дней.