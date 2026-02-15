Синоптики Башкирии предупредили об опасной погоде

Завтра, 16 февраля, на территории республики ночью пройдут осадки в виде снега и мокрого снега, днем сохранится небольшой мокрый снег. В отдельных районах возможно отложение мокрого снега на проводах и деревьях, а также гололед. На дорогах ожидаются снежные заносы, накат и гололедица.
Ветер юго-западный, западный, 5-10 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью составит -2, -7°С, днем столбики термометров покажут от -3 до +2°С.
Ночью и утром на отдельных участках дорог видимость ухудшится до 500-1000 м из-за тумана и осадков.