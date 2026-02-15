Синоптики Башкирии предупредили об опасной погоде

Завтра, 16 февраля, на территории республики ночью пройдут осадки в виде снега и мокрого снега, днем сохранится небольшой мокрый снег. В отдельных районах возможно отложение мокрого снега на проводах и деревьях, а также гололед. На дорогах ожидаются снежные заносы, накат и гололедица.