Уфимскому заводу, где трудятся инвалиды по зрению, выделят 20 млн рублей на модернизацию

За уфимских инвалидов по зрению, которые могут лишиться работы, заступилась известная певица Диана Гурцкая. Она уже отправила соответствующие обращения в Генпрокуратуру России и Всероссийское общество слепых. Напомним, мы уже рассказывали о проблеме людей с ограниченными возможностями здоровья. Предприятие, на котором они трудятся сейчас, должны продать. В руководстве заявили, что это никак не повлияет на инвалидов по зрению. Им найдут новые рабочие места. Даже дают гарантии, правда, на словах.
Почему в дела уфимских инвалидов по зрению лезут московские чиновники? И почему люди с ограниченными возможностями здоровья считают, что их пытаются ограничить в работе? Неужели все эти вопросы нельзя было решить мирным путём – без вмешательства прокуратуры и средств массовой информации?
Сегодня у людей с ограниченными возможностями здоровья внеплановый выходной. Все они ждут московскую комиссию, которая обещала заявиться с самого утра. Но, как и подобает начальству, задержалась всего-то на пару часов. Инвалиды в подвешенном состоянии уже начали волноваться. Ведь с часу на час должна была решиться их судьба.
Итак, многочисленная московская комиссия прибыла. Делегаты с порога устроили «показательный» разнос местному руководству общества слепых.
Ну а дальше как по накатанной: пожелания, обещания, что никто не останется без работы. Да и вообще делегаты были в недоумении, откуда появились слухи о продаже предприятия.
Решение должно быть таким, что, если здание продаётся, одновременно должен быть договор купли-продажи и оформление нового здания, в котором вам будут предоставлены новые рабочие места. Ни о каком сокращении, увольнении вопросов не идёт.
А ведь не так давно местное руководство нашим журналистам заявило, что предприятие уйдёт с молотка. Так же, как и в Стерлитамаке. И что будет дальше с людьми, пока неизвестно.
Благодаря усилиям неравнодушного адвоката Булата Сафина и публикации в социальных сетях проблем инвалидов в дело вмешалась прокуратура. Сейчас в надзорном ведомстве проводят проверку.
Но москвичи продолжали бить в грудь, мол, своих не бросаем и на улице никто не останется. Даже дали гарантию. Правда, на словах. А потом добавили: зачем все это событие нужно было вообще освещать?
После серии публикаций телеканала БСТ Министерство семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии инициировало встречу с руководством завода. Ленара Иванова встретилась с представителями предприятия и пообещала, что все рабочие места для незрячих будут сохранены.
А уже после Всероссийское общество слепых провело расширенное собрание, на котором стало известно, что завод продавать не будут. Более того предприятие получит субсидии в размере 20 миллионов рублей на техническое перевооружение производства. Таким образом завод получит не только новое оборудование и госзаказы, но и обеспечит незрячих новыми рабочими местами.