Уфимскому заводу, где трудятся инвалиды по зрению, выделят 20 млн рублей на модернизацию

За уфимских инвалидов по зрению, которые могут лишиться работы, заступилась известная певица Диана Гурцкая. Она уже отправила соответствующие обращения в Генпрокуратуру России и Всероссийское общество слепых. Напомним, мы уже рассказывали о проблеме людей с ограниченными возможностями здоровья. Предприятие, на котором они трудятся сейчас, должны продать. В руководстве заявили, что это никак не повлияет на инвалидов по зрению. Им найдут новые рабочие места. Даже дают гарантии, правда, на словах.