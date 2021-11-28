Уфимскому заводу, где трудятся инвалиды по зрению, выделят 20 млн рублей на модернизацию

За уфимских инвалидов по зрению, которые могут лишиться работы, заступилась известная певица Диана Гурцкая. Она уже отправила соответствующие обращения в Генпрокуратуру России и Всероссийское общество слепых. Напомним, мы уже рассказывали о проблеме людей с ограниченными возможностями здоровья. Предприятие, на котором они трудятся сейчас, должны продать. В руководстве заявили, что это никак не повлияет на инвалидов по зрению. Им найдут новые рабочие места. Даже дают гарантии, правда, на словах.

Почему в дела уфимских инвалидов по зрению лезут московские чиновники? И почему люди с ограниченными возможностями здоровья считают, что их пытаются ограничить в работе? Неужели все эти вопросы нельзя было решить мирным путём – без вмешательства прокуратуры и средств массовой информации?

Сегодня у людей с ограниченными возможностями здоровья внеплановый выходной. Все они ждут московскую комиссию, которая обещала заявиться с самого утра. Но, как и подобает начальству, задержалась всего-то на пару часов. Инвалиды в подвешенном состоянии уже начали волноваться. Ведь с часу на час должна была решиться их судьба.

Я полностью слепая. Если закроют завод, то мне больше некуда идти. Буду сидеть дома. Это был мой единственный заработок. Больше некуда идти.

Наталья Павлова 

Итак, многочисленная московская комиссия прибыла. Делегаты с порога устроили «показательный» разнос местному руководству общества слепых.

Ну а дальше как по накатанной: пожелания, обещания, что никто не останется без работы. Да и вообще делегаты были в недоумении, откуда появились слухи о продаже предприятия.

Решение должно быть таким, что, если здание продаётся, одновременно должен быть договор купли-продажи и оформление нового здания, в котором вам будут предоставлены новые рабочие места. Ни о каком сокращении, увольнении вопросов не идёт.

А ведь не так давно местное руководство нашим журналистам заявило, что предприятие уйдёт с молотка. Так же, как и в Стерлитамаке. И что будет дальше с людьми, пока неизвестно.

– Если завод продадут, куда вы пойдёте? – Я только за себя могу сказать, я возрастной человек. Пойду на пенсию. А другие? У других, конечно, вопрос серьезный. Никуда, им идти абсолютно некуда. Только дома сидеть.

Рамиля Бикбаева

Благодаря усилиям неравнодушного адвоката Булата Сафина и публикации в социальных сетях проблем инвалидов в дело вмешалась прокуратура. Сейчас в надзорном ведомстве проводят проверку.

Фото №1 - Уфимскому заводу, где трудятся инвалиды по зрению, выделят 20 млн рублей на модернизацию
В Башкирии стартует кастинг нового сезона шоу «7 Егет»

Документы об аварийности не представлены, направлений нет. Такое решение не может быть принято. Тем более республиканскими властями выделяются средства на развитие предприятий системы ВОС, а тут внезапно закрывают завод, увольняют инвалидов. Хоть и небольшое количество, но это последнее предприятие в Уфе, которое создано для инвалидов.

Булат Сафин, адвокат

Но москвичи продолжали бить в грудь, мол, своих не бросаем и на улице никто не останется. Даже дали гарантию. Правда, на словах. А потом добавили: зачем все это событие нужно было вообще освещать?

– Вас, я так понимаю, кто-то проплатил, ребята? – Нет, нас никто не проплачивал. – Нет проплатили.

Владимир Сипкин, вице-президент ВОС

После серии публикаций телеканала БСТ Министерство семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии инициировало встречу с руководством завода. Ленара Иванова встретилась с представителями предприятия и пообещала, что все рабочие места для незрячих будут сохранены.  

Была достигнута договоренность, увидели твердое намерение сохранить рабочие места для инвалидов. Далее мы наметили обсудить вопросы производства, обеспечения заказов и дальнейшей деятельности всех предприятий общества слепых

Ленара Иванова, министр семьи, труда и социальной защиты населения Башкортостан

А уже после Всероссийское общество слепых провело расширенное собрание, на котором стало известно, что завод продавать не будут. Более того предприятие получит субсидии в размере 20 миллионов рублей на техническое перевооружение производства. Таким образом завод получит не только новое оборудование и госзаказы, но и обеспечит незрячих новыми рабочими местами.

Пенальти
БАШКОРТТАР-БСТ