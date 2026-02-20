В Башкирии запустили завод по производству гофротары

С 2014 года предприятие выпускает гофрированную бумагу и картон, бумажную тару и упаковку. Производство, которое расположено в деревне Подымалово Уфимского района, включает четыре технологические линии. Они позволяют выпускать до 5 млн кв. м продукции ежемесячно. В 2023 году компания приступила к реализации инвестпроекта по строительству нового завода на территории индустриального парка «Уфимский» особой экономической зоны «Алга». Его мощность – 70 млн кв. м гофротары в год. Напомним, что инициативу одобрили на одном из «Инвестчасов» у Главы республики.