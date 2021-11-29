Жители Уфы приняли участие в съёмках новогодней комедии «Ёлки»

28 ноября в Уфе прошли съёмки новой части популярной комедии «Ёлки». Жители города смогли принять участие в народной съёмке под названием «Наряжаем ёлку всей страной».

Фото №1 - Жители Уфы приняли участие в съёмках новогодней комедии «Ёлки»

Съёмки картины проходили под руководством режиссера и продюсера Антона Богданова на площади перед «Конгресс-холлом Торатау». Режиссер отметил, что городам России были высланы приглашения для участия, и Уфа отреагировала на предложение одна из первых.

Выбор на Уфу пал не случайно. Когда решили возвращать франшизу „Ёлки“ на экраны, по городам страны были разосланы предложения для участия в съемках фильма, и Уфа одна из первых отреагировала на это. Здесь будет снята одна из забавных новелл — современная история, как москвичи пытаются организовать Новый год в Уфе.

Антон Богданов

Отмечается, что съёмки прошли с соблюдением санитарно-эпидемиологических мер. К мероприятию допускались по записи лишь те, у кого есть QR-код.

В Башкирии стартует кастинг нового сезона шоу «7 Егет»
БАШКОРТТАР-БСТ