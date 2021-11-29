Жители Уфы приняли участие в съёмках новогодней комедии «Ёлки»

Выбор на Уфу пал не случайно. Когда решили возвращать франшизу „Ёлки“ на экраны, по городам страны были разосланы предложения для участия в съемках фильма, и Уфа одна из первых отреагировала на это. Здесь будет снята одна из забавных новелл — современная история, как москвичи пытаются организовать Новый год в Уфе.

Антон Богданов