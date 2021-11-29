Жители Уфы приняли участие в съёмках новогодней комедии «Ёлки»

28 ноября в Уфе прошли съёмки новой части популярной комедии «Ёлки». Жители города смогли принять участие в народной съёмке под названием «Наряжаем ёлку всей страной».
Съёмки картины проходили под руководством режиссера и продюсера Антона Богданова на площади перед «Конгресс-холлом Торатау». Режиссер отметил, что городам России были высланы приглашения для участия, и Уфа отреагировала на предложение одна из первых.
Отмечается, что съёмки прошли с соблюдением санитарно-эпидемиологических мер. К мероприятию допускались по записи лишь те, у кого есть QR-код.