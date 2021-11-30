В Уфе намерены достроить Воскресенский собор

Мэрия Уфы сообщила, что намерена завершить строительство Воскресенского собора. Храм находится на улице Комсомольской в микрорайоне Глумилино.

Фото №1 - В Уфе намерены достроить Воскресенский собор

Накануне, 29 ноября, вице-мэр Кирилл Чистяков встретился с митрополитом Уфимским и Стерлитамакским Никоном. Они обсудили возможность возобновления строительных работ, рассмотрели вопросы коммуникации и благоустройства территории при храме. Собор начали строить ещё в 2003 году, но в 2008 стройку приостановили.

В микрорайоне Глумилино также требуют внимания два недостроенных здания. В одном из них должен был появиться бассейн, а в другом – торговый центр.

Текущий вид незавершенных строительством объектов требует пристального внимания, мы предполагаем вовлечь вышеперечисленные объекты в наш план работ, в первую очередь, займемся территорией храма, у которого достаточно высокая степень готовности. В будущем году постепенно начнем реализацию этих мероприятий. Что делать с недостроенным торговым центром – тоже будем думать.

Кирилл Чистяков, вице-мэр Уфы 

Фото: мэрия Уфы. 

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