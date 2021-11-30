В Уфе намерены достроить Воскресенский собор

Текущий вид незавершенных строительством объектов требует пристального внимания, мы предполагаем вовлечь вышеперечисленные объекты в наш план работ, в первую очередь, займемся территорией храма, у которого достаточно высокая степень готовности. В будущем году постепенно начнем реализацию этих мероприятий. Что делать с недостроенным торговым центром – тоже будем думать.

Кирилл Чистяков, вице-мэр Уфы