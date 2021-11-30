Жители Уфы взяли кредит и остались без денег и жилья

Десятки уфимцев пожаловались на Ирека Сайфутдинова, бывшего руководителя компании «ИРСАкредит». По их словам, организация, которая сейчас уже ликвидирована, выдавала займы под кабальные 96% годовых. При этом под залог имущества. То есть те люди, которые брали кредиты и вовремя не смогли расплатиться, лишились единственного жилья. Сейчас пострадавшие намерены обратиться к председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину в надежде, что Сайфутдинова все-таки накажут.
Валентина Бакунова лишилась жилья в 2015 году после того, как взяла заём в компании «ИРСАкредит» под 96% процентов годовых. Долг платила вовремя. Но при первой же просрочке из-за финансовых трудностей на нее тут же подали в суд. Причём о разбирательствах Валентина узнала только в тот момент, когда приставы пришли выселять её из квартиры.
Аналогичная ситуация у Нурии Ишбулатовой. Кредитный заём она взяла все в той же фирме «ИРСАкредит». И также не понимала, что ставка такого договора максимально завышена – почти 100 процентов годовых.
И таких пострадавших как Валентина и Нурия – 45 человек. Все они обратились в полицию. После этого порог офиса сомнительной кредитной фирмы перешагнули уже люди в погонах. В организации провели обыски, изъяли документы, а в отношении руководителя возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество», причем в особо крупном размере. Его даже посадили за решетку. Но там пробыл он недолго.
Не так давно здесь находился один из офисов того самого «ИРСАкредита», который и выдавал займы людям. Сейчас здесь математический клуб. Владелец – тот же самый Ирек Сайфутдинов. После того как он отсидел в СИЗО 45 суток, по всей видимости, решил поменять свою деятельность. Теперь он не выдаёт кредиты, а занимается исследованием рынка ценных бумаг. Как Ирек Сайфутдинов вернулся к работе, будучи под следствием по такой серьёзной статье, потерпевшие не понимают. У бывших клиентов масса вопросов.
Юристы считают, что потерпевших гораздо больше, чем фигурирует в уголовном деле. Называют цифру в 200 человек. Говорят, многие просто не успели пожаловаться в полицию. Были настолько шокированы происходящим, что скончались вскоре после того, как лишились жилья.
Сам Ирек Сайфутдинов все обвинения опровергает. Говорит, клиенты осознанно шли на риск – брали кредит под кабальные проценты. А сейчас просто не хотят возвращать долги.
Сейчас юристы добиваются возобновления уголовного дела, в котором накопилось 220 томов.
Потерпевшие намерены бороться до последнего, чтобы вернуть жильё, которого их лишила микрофинансовая организация. Сейчас готовят коллективное обращение к председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину.