Жители Уфы взяли кредит и остались без денег и жилья

Десятки уфимцев пожаловались на Ирека Сайфутдинова, бывшего руководителя компании «ИРСАкредит». По их словам, организация, которая сейчас уже ликвидирована, выдавала займы под кабальные 96% годовых. При этом под залог имущества. То есть те люди, которые брали кредиты и вовремя не смогли расплатиться, лишились единственного жилья. Сейчас пострадавшие намерены обратиться к председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину в надежде, что Сайфутдинова все-таки накажут.

Валентина Бакунова лишилась жилья в 2015 году после того, как взяла заём в компании «ИРСАкредит» под 96% процентов годовых. Долг платила вовремя. Но при первой же просрочке из-за финансовых трудностей на нее тут же подали в суд. Причём о разбирательствах Валентина узнала только в тот момент, когда приставы пришли выселять её из квартиры.

Зимой к нам пришли, выгоняют в 11 часов дня, мороз, февраль, колотун, внучке годик и 6 лет. И они даже не пожалели и выгоняли нас. Валентина Бакунова, пострадавшая

Аналогичная ситуация у Нурии Ишбулатовой. Кредитный заём она взяла все в той же фирме «ИРСАкредит». И также не понимала, что ставка такого договора максимально завышена – почти 100 процентов годовых.

Я ему отдала 1 миллион 980, взяли 490, а вернули 2. Я не знаю что за бешеные проценты. Нурия Ишбулатова, пострадавшая

И таких пострадавших как Валентина и Нурия – 45 человек. Все они обратились в полицию. После этого порог офиса сомнительной кредитной фирмы перешагнули уже люди в погонах. В организации провели обыски, изъяли документы, а в отношении руководителя возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество», причем в особо крупном размере. Его даже посадили за решетку. Но там пробыл он недолго.

Не так давно здесь находился один из офисов того самого «ИРСАкредита», который и выдавал займы людям. Сейчас здесь математический клуб. Владелец – тот же самый Ирек Сайфутдинов. После того как он отсидел в СИЗО 45 суток, по всей видимости, решил поменять свою деятельность. Теперь он не выдаёт кредиты, а занимается исследованием рынка ценных бумаг. Как Ирек Сайфутдинов вернулся к работе, будучи под следствием по такой серьёзной статье, потерпевшие не понимают. У бывших клиентов масса вопросов.

Юристы считают, что потерпевших гораздо больше, чем фигурирует в уголовном деле. Называют цифру в 200 человек. Говорят, многие просто не успели пожаловаться в полицию. Были настолько шокированы происходящим, что скончались вскоре после того, как лишились жилья.

Мы остаемся на улице, и мама, не выдержав этого, зная, что дом арестован, попадает больницу. Ей делают операцию, и она умирает. Его действия приводят к тому, что моя мама умерла. Руфина Амлиева, пострадавшая

Сам Ирек Сайфутдинов все обвинения опровергает. Говорит, клиенты осознанно шли на риск – брали кредит под кабальные проценты. А сейчас просто не хотят возвращать долги.

Они не хотят возвращать деньги – простая банальная причина, просто не хотят возвращать деньги. Чтобы доказать, что они не хотят возвращать деньги, я разместил ютуб-ролик и дал им, разбил на 12 месяцев платежи, и отозвался только один человек. И то он согласился заплатить в районе 600 тысяч, причем взял 1,4 млн. Ирек Сайфутдинов, подозреваемый

Сейчас юристы добиваются возобновления уголовного дела, в котором накопилось 220 томов.

Он не был зарегистрирован как микрофинансовая организация, не имел лицензию на банковскую деятельность, но осуществлял реализацию банковского продукта как оформление ипотеки, то есть не обладая ни тем, ни тем, он продолжал свою преступную деятельность, начисляя проценты в нарушение закона о списании денежных средств, гасил только свои издержки. Станислав Черненко, юрист