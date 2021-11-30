Два крупных недропользователя Башкирии нанесли ущерб на 1 млрд рублей

В Башкортостане два крупнейших недропользователя причинили ущерб республике на 1 миллиард рублей. Одно из предприятий подало документы на банкротство, но, по словам чиновников, уйти от ответственности не получится. Сегодня в правительстве состоялось заседание межведомственной комиссии по вопросам добычи полезных ископаемых. Как выяснилось, только с начала года выявлено более 100 компаний, действовавших без разрешения.

Золотая лихорадка в ее худшем проявлении – именно так характеризуют ситуацию чиновники в сфере добычи полезных ископаемых. Выкопанные траншеи, разбитые дороги, и зачастую все это – в непосредственной близости от населенных пунктов. Недропользователи от своей хищнической деятельности получают колоссальную прибыль, при этом практически ничего не отдают взамен. Государство недополучает налоги, страдают и жители. На комиссии было решено регламентировать их обязательства перед муниципалитетом, в котором и ведется разработка земель.

Тут два подхода: либо мы при заключении таких соглашений определяем сразу конкретные объекты, которые недропользователи должны финансировать или какие-то работы, либо, как это прозвучало от представителей бизнеса, привязать эту помощь к обороту или прибыли. Этот вопрос мы еще будем дорабатывать. Азат Бадранов, заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан

Колоссальный вред нанесли крупнейшие золотодобытчики, действовавшие в Баймакском районе. Ущерб от компании «Графское» предварительно составил порядка 400 млн рублей, а вот предприятию «Таналык» суд уже назначил штраф в 600 млн рублей. Владельцы попытались оспорить иск, а затем и подать на банкротство. Впрочем, уйти от ответственности будет непросто. Примечательно, что собственники у двух компаний одни и те же.

Данные предприятия вели добычу золота за пределами горного отвода. Произвели уничтожение плодородного слоя земли. В суде было выявлено, что «Таналык» запустило процедуру ликвидации. Нами были предприняты обеспечительные меры на весь имущественный комплекс и на все регистрационные действия. Непосредственно собственники должны нести ответственность за нанесенный ущерб. Роман Болотов, руководитель Южно-Уральского межрегионального управления Росприроднадзора

Открытость и диалог позволят урегулировать конфликты на ранней стадии. В числе предложений было и регламентировать общественный контроль. Местные жители смогут сами формировать инициативные группы, которые станут наблюдать за деятельностью недропользователей. И последние будут обязаны с этим считаться. Этот вопрос назрел после недавнего инцидента в Абзелиловском районе с компанией «Восток», являющейся крупнейшей в России по добыче марганцевых руд.

Конфликт возникает от неосведомленности. Какой-то произошел разрыв во взаимосвязи, и отсюда конфликт. Сейчас этого нет. Регламент социально-ответственного бизнеса и общественного контроля мы до нового года уже сделаем и будем работать сомкнутые с общественностью. Вячеслав Евстигнеев, генеральный директор УГРУ «Восток»