В Google play обнаружили приложения, которые крадут банковские данные

В магазине приложений для Android обнаружили программы, которые способны украсть банковские данные пользователей. Обычно, они замаскированы под сканнеры QR-кодов.

Всего в маркете таких приложений 12. Они запускают вирус только в определенных регионах России. После установки приложение автоматически определяет стоит ли загружать вредоносные данные в операционную систему.