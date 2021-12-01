В Google play обнаружили приложения, которые крадут банковские данные

В магазине приложений для Android обнаружили программы, которые способны украсть банковские данные пользователей. Обычно, они замаскированы под сканнеры QR-кодов.
Всего в маркете таких приложений 12. Они запускают вирус только в определенных регионах России. После установки приложение автоматически определяет стоит ли загружать вредоносные данные в операционную систему.
Также в массиве приложений обнаружена программа для занятий фитнессом. При его обновлении пользователи вместе с новыми тренировками получали вирус.