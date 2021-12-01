В Google play обнаружили приложения, которые крадут банковские данные

В магазине приложений для Android обнаружили программы, которые способны украсть банковские данные пользователей. Обычно, они замаскированы под сканнеры QR-кодов.

Фото №1 - В Google play обнаружили приложения, которые крадут банковские данные

Всего в маркете таких приложений 12. Они запускают вирус только в определенных регионах России. После установки приложение автоматически определяет стоит ли загружать вредоносные данные в операционную систему.

Также в массиве приложений обнаружена программа для занятий фитнессом. При его обновлении пользователи вместе с новыми тренировками получали вирус.

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