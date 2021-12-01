В Уфе подвели итоги проекта «Наставничество»

Задача проекта – подобрать детям наставника из числа обученных волонтеров. На данный момент по всей республике созданы 159 пар из взрослого и ребенка-сироты. В шести городах система уже работает. В планах – расширить географию. В Башкортостане числится 500 детей, проживающих в детских домах.

О своей мечте наставнику Миле Герман рассказал в их первую встречу. Парень любит спорт и хотел профессионально заниматься борьбой. Мила обратилась в Федерацию боевых единоборств. Германа приняли в команду, его тренируют бесплатно. Мила для подростка стала не просто взрослым наставником, а близким человеком.

Мы даже внешне похожи, интересы похожи. Занимаемся спортом, танцуем, когда мне не по себе, я пишу Миле. Мила Горенкова и Герман Макеев

Наставников для детей из детских домов подбирают, конечно, не только по интересам. Волонтерам нужно пройти обучение и собеседование. Среди детей выбирают только тех, кто сам захотел иметь взрослого помощника. Наставник это не мама, а человек, который поддерживает.

Она узнала, что беременна. Поговорила с наставником. Ей нужна была поддержка. Мы тоже поддержали ее, она решила сохранить беременность. Динара Мингазетдинова, ведущий психолог проекта «Наставничество» в Республике Башкортостан

Год назад организаторы запустили еще одно направление проекта. Наставников готовят для детей с диагнозом ВИЧ. Они не только психологическая поддержка для ребенка с тяжелым заболеванием, но и те, кто мотивирует к лечению, напоминает вовремя пропить лекарства. Прошла пресс-конференция, на которой подвели итоги проекта.

На сегодня 159 действующих пар. Мы расширяем географию и в ближайшее время проект будет работать в девяти детских домах и в восьми городах Башкирии. Луиза Алиулина, руководитель проекта «Наставничество» в Республике Башкортостан