В Уфе подвели итоги проекта «Наставничество»

Задача проекта – подобрать детям наставника из числа обученных волонтеров. На данный момент по всей республике созданы 159 пар из взрослого и ребенка-сироты. В шести городах система уже работает. В планах – расширить географию. В Башкортостане числится 500 детей, проживающих в детских домах.
О своей мечте наставнику Миле Герман рассказал в их первую встречу. Парень любит спорт и хотел профессионально заниматься борьбой. Мила обратилась в Федерацию боевых единоборств. Германа приняли в команду, его тренируют бесплатно. Мила для подростка стала не просто взрослым наставником, а близким человеком.
Наставников для детей из детских домов подбирают, конечно, не только по интересам. Волонтерам нужно пройти обучение и собеседование. Среди детей выбирают только тех, кто сам захотел иметь взрослого помощника. Наставник это не мама, а человек, который поддерживает.
Год назад организаторы запустили еще одно направление проекта. Наставников готовят для детей с диагнозом ВИЧ. Они не только психологическая поддержка для ребенка с тяжелым заболеванием, но и те, кто мотивирует к лечению, напоминает вовремя пропить лекарства. Прошла пресс-конференция, на которой подвели итоги проекта.
Проект ищет волонтеров, ведь в республике порядка 500 детей, проживающих в детских домах. Действующие наставники говорят, что тоже меняются вместе с подопечными. Последние учатся доверять миру, а взрослые бескорыстно помогать.