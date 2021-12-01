Житель Башкирии убил подругу и инсценировал её самоубийство

В Нефтекамске местного жителя обвинили в жутком преступлении. Он предстал перед судом по статье «убийство».

Как сообщает пресс-служба городского суда, этим летом обвиняемый и его подруга проводили вечер за распитием спиртных напитков. Во время дружеского застолья они поссорили. В приступе агрессии мужчина схватил нож и пять раз ударил собутыльницу.

От полученных ранений несчастная скончалась. Чтобы скрыть следы убийства, мужчина просто вложил в ладонь женщины нож и вызвал скорую помощь. Он пытался убедить врачей и полицию, что погибшая сама причинила себе ранения.