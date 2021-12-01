В Башкирии еще в одном селе доить коров будут роботы

В Иглинском районе для дойки коров наняли роботов. Ферма в селе Ленинское стала третьим в республике сельхозпредприятием, внедрившем высокие технологии. Это должно не только увеличить надои молока, но и улучшить качество сырья.

Такого дояра не нужно учить работе. Вся программа обращения с животными в него уже загружена. На дойку робот пропускает строго по времени. У каждой буренки на шее есть датчик, благодаря, которому и открываются ворота. Система отслеживает, сколько молока дала та или иная корова. Некачественное сырье собирается отдельно.

Молоко плохое – робот закрывается, проводит промывку оборудования. Все для контроля качества молока. Ильдар Гилимзянов, менеджер по сервису и монтажу оборудования компании-производителя доильного оборудования

Система также следит и за здоровьем копытных. В сутки предусмотрена трехразовая дойка. Если корова дает молока больше, чем в предыдущий раз, то получает поощрительную порцию корма. В хозяйстве теперь два робота-дояра.

А это док-станция, где робот заряжается. Хозяйство является племрепродуктором коров айрширской породы. Здесь содержатся более 1000 голов КРС. Из них 350 – дойные. В зале смонтирована современная климатическая система. Сами роботы обошлись сельхозпроизводителям более чем в 40 млн рублей. Но цифровые помощники не отнимут работу о людей.

Благодаря роботам появляется возможность производить молоко экстра-класса. Сырье, полученное без участия человека, по словам экспертов, ценится переработчиками выше. А вместе с комплексом работ по генетике и кормам можно рассчитывать и на повышение показателей. А ведь 2021 год был весьма непростым для аграриев.

К сожалению, выросла стоимость оборудования, удобрений, дизтоплива. Это нас подталкивает к увеличению себестоимости. Но при этом мы должны понимать, что мы должны держать цены для населения, чтобы это молоко можно было продавать. Ильшат Фазрахманов, заместитель премьер-министра правительства, министр сельского хозяйства Республики Башкортостан