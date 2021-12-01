В Башкирии еще в одном селе доить коров будут роботы

В Иглинском районе для дойки коров наняли роботов. Ферма в селе Ленинское стала третьим в республике сельхозпредприятием, внедрившем высокие технологии. Это должно не только увеличить надои молока, но и улучшить качество сырья.
Такого дояра не нужно учить работе. Вся программа обращения с животными в него уже загружена. На дойку робот пропускает строго по времени. У каждой буренки на шее есть датчик, благодаря, которому и открываются ворота. Система отслеживает, сколько молока дала та или иная корова. Некачественное сырье собирается отдельно.
Система также следит и за здоровьем копытных. В сутки предусмотрена трехразовая дойка. Если корова дает молока больше, чем в предыдущий раз, то получает поощрительную порцию корма. В хозяйстве теперь два робота-дояра.
А это док-станция, где робот заряжается. Хозяйство является племрепродуктором коров айрширской породы. Здесь содержатся более 1000 голов КРС. Из них 350 – дойные. В зале смонтирована современная климатическая система. Сами роботы обошлись сельхозпроизводителям более чем в 40 млн рублей. Но цифровые помощники не отнимут работу о людей.
Благодаря роботам появляется возможность производить молоко экстра-класса. Сырье, полученное без участия человека, по словам экспертов, ценится переработчиками выше. А вместе с комплексом работ по генетике и кормам можно рассчитывать и на повышение показателей. А ведь 2021 год был весьма непростым для аграриев.
В ближайших планах – появление новых роботизированных ферм на территории республики. Тем более что благодаря новой стратегии развития сельского хозяйства в регионе агробизнесмены уже сейчас делают шаг в будущее.