Стало известно состояние девочки, которая выпала из окна в школе Башкирии

В Нефтекамске 14-летняя девочка выпала из окна в школе. О её состоянии рассказали представители министерства здравоохранения Башкирии корреспондентам ИА «Башинформ».

Инцидент произошёл накануне, 1 декабря, в школе №7. Девочка открыла окно, чтобы проветрить помещение, села спиной к улице на подоконник, не удержалась и упала вниз, пролетев три этажа.