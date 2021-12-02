В Уфе проверили соблюдение масочного режима в маршрутках

В общественном транспорте Уфы прошёл рейд по выявлению пассажиров без масок. В условиях пандемии средства индивидуальной защиты стали обязательными в автобусах. Тем не менее не все относятся к этому требованию серьезно.
Большинство, но не все пассажиры надевают маску в общественном транспорте. Кому-то неудобно, кто-то забыл дома. Увидев проверяющих из Минтранса, люди делятся средствами индивидуальной защиты. Говорят, не жалко. Некоторые достают маски из сумок, опасаясь штрафа. Но главная цель рейда – не наказать рублём, а обеспечить санитарную безопасность на транспорте.
А вот водителей и кондукторов за отсутствие средств индивидуальной защиты могут оштрафовать, санкции будут и в отношении работодателей. С начала года комиссия Минтранса провела 220 проверок на 250 маршрутах.
Участники рейда стараются не задерживать автобусы и пассажиров. Осмотр занимает не более минуты при условии, что масочный режим в общественном транспорте соблюдён. Но некоторые автобусы до конечной всё же не доехали.
Параллельно с проверкой масочного режима в общественном транспорте сотрудники технадзора ГИБДД выявляют неисправности автобусов. У этой маршрутки дефект рулевой рейки. Автобус сейчас эвакуируют на штрафстоянку, а владельцу грозит административный штраф.