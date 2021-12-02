В Уфе проверили соблюдение масочного режима в маршрутках

В общественном транспорте Уфы прошёл рейд по выявлению пассажиров без масок. В условиях пандемии средства индивидуальной защиты стали обязательными в автобусах. Тем не менее не все относятся к этому требованию серьезно.

Большинство, но не все пассажиры надевают маску в общественном транспорте. Кому-то неудобно, кто-то забыл дома. Увидев проверяющих из Минтранса, люди делятся средствами индивидуальной защиты. Говорят, не жалко. Некоторые достают маски из сумок, опасаясь штрафа. Но главная цель рейда – не наказать рублём, а обеспечить санитарную безопасность на транспорте.

А вот водителей и кондукторов за отсутствие средств индивидуальной защиты могут оштрафовать, санкции будут и в отношении работодателей. С начала года комиссия Минтранса провела 220 проверок на 250 маршрутах.

Составлено более 60 протоколов. Они составлялись на водителя транспортного средства и на их собственников. ИП и юрлица. Штраф за это от 1 до 3 тысяч на водителя, от 10 до 30 тысяч на ИП, и от 100 до 300 тысяч на юрлица. Руслан Гарипов, заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан

Участники рейда стараются не задерживать автобусы и пассажиров. Осмотр занимает не более минуты при условии, что масочный режим в общественном транспорте соблюдён. Но некоторые автобусы до конечной всё же не доехали.