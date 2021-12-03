В Уфе вновь прошла ярмарка вакансий для инвалидов

Сегодня у нас присутствуют более 40 работодателей, они пришли и выставили 90 вакансий. Данные вакансии как для рабочих специальностей, так и высокопрофессионального уровня, например, нефтяные компании и банковские работники.

Наталья Сухарева, начальник отдела по работе с инвалидами центра занятости населения г. Уфы