В Уфе вновь прошла ярмарка вакансий для инвалидов

Мероприятия состоялось в преддверии Международного дня инвалидов. Посетители смогли пройти компьютерную диагностику профессиональных наклонностей, получить консультации по профессиональной ориентации, обучению и правовым вопросам занятости.

Прийти на ярмарку вакансий можно каждый четверг с 10:00 до 12:00. Обратиться могут также и пожилые граждане и все, кто хочет найти работу.

Сегодня у нас присутствуют более 40 работодателей, они пришли и выставили 90 вакансий. Данные вакансии как для рабочих специальностей, так и высокопрофессионального уровня, например, нефтяные компании и банковские работники.

Наталья Сухарева, начальник отдела по работе с инвалидами центра занятости населения г. Уфы

С начала 2021 в филиалы центра занятости Уфы обратились более 1000 человек с ограниченными возможностями здоровья, из них уже получили рабочее место 758 человек.

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