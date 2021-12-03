В Уфе вновь прошла ярмарка вакансий для инвалидов

Мероприятия состоялось в преддверии Международного дня инвалидов. Посетители смогли пройти компьютерную диагностику профессиональных наклонностей, получить консультации по профессиональной ориентации, обучению и правовым вопросам занятости.
Прийти на ярмарку вакансий можно каждый четверг с 10:00 до 12:00. Обратиться могут также и пожилые граждане и все, кто хочет найти работу.
С начала 2021 в филиалы центра занятости Уфы обратились более 1000 человек с ограниченными возможностями здоровья, из них уже получили рабочее место 758 человек.