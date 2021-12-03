В Уфе на четырёх маршрутах увеличится стоимость проезда

В Уфе ещё на четырёх маршрутах общественного транспорта увеличится стоимость проезда. Об этом сообщает мэрия города со ссылкой на индивидуального предпринимателя Фаниса Батырова.

Фото №1 - В Уфе на четырёх маршрутах увеличится стоимость проезда

С 30 декабря стоимость проезда вырастет на маршрутах №230 «Микрорайон «Белореченский» - улица Дзержинского», №232 «Оздоровительный комплекс «Сипайловский» - «ЖК Цветы Башкирии»,  №262к «Оздоровительный комплекс «Сипайловский» - ТСК «Пушкинский», №270 «Микрорайон «Белореченский» - школа №75».

Проезд вырастет до 35 рублей. При этом от способа оплаты проезда это не зависит.

Фото: 2gis.com

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