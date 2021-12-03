В Башкирии пересмотрели «сухой закон», который введут на зимние праздники

Власти Башкирии пересмотрели «сухой закон». Госсобрание подготовило поправки в республиканский закон.
Напомним, в новогодние праздники несколько лет подряд было запрещено приобретать алкогольную продукцию 3 января. А с 4 по 6 января спиртное можно было купить в магазинах лишь с 10:00 до 14:00.
Госсобрание Башкирии предлагает разрешить продажу алкоголя в республике 3-6 января с 10:00 до 17:00. Иные серьёзные ограничения могут привести к тому, что увеличатся продажи суррогатного алкоголя, а торговые заведения будут вынуждены нарушать закон.