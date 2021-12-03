В Уфе открылся реабилитационный центр для инвалидов

Благодаря Фонду содействия гражданскому обществу, республиканской организации Всероссийского общества инвалидов помещение привели в порядок за полтора месяца.

В двухэтажном здании имеется специально подобранное оборудование. Среди них – фитобочка, инфракрасная сауна, барокамера, приспособления для профессионального массажа и парафинотерапии. В будущем владельцы планируют открыть зал для занятий лечебной физкультурой.