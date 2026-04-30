В Уфе открылся самый большой танцевальный зал

Пространство оснащено специальным паркетом. Теперь у юных звёзд появилась новая площадка для побед. Танцоры уже успели его опробовать.

Ритм, скорость, эмоции: вихрь страстей закружился на самом большом паркете города. Это настоящий праздник танцевального спорта. В это трудно поверить, но месяц назад здесь был производственный цех. Уже сегодня по полу скользят туфли будущих чемпионов.

Открытие новой площадки – это второе дыхание для всего танцевально-спортивного сообщества. Раньше им приходилось заниматься в маленьких залах в разных районах города, теперь у ребят есть место, где будет возможность реализовать свой потенциал ещё в большей мере.

Паркет ожил. Сначала вышли самые юные с задорным танцем «ча-ча-ча». Далее праздничное шоу продолжили исполнением эстетики европейской программы. Бразильского огня на уфимский паркет добавили солистки зажигательной самбой. А танцевальные пары растопили сердца всех зрителей. Мастерское исполнение элементов – заслуга членов сборной Республики Башкортостан.