В Башкирии задержан мужчина, стрелявший в полицейского

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту посягательства на жизнь полицейского. Следствие выяснило, что двое участковых выехали 3 декабря в дом к подозреваемому по уголовному делу, чтобы доставить его в отделение. Требования участковых мужчина проигнорировал. Находился он дома со своим знакомым. Затем эти двое мужчин отобрали у полицейского пистолет, из которого один из и выстрелил несколько раз в сотрудника полиции. Потерпевший находится в стабильно тяжелом состоянии.