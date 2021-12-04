В Башкирии задержан мужчина, стрелявший в полицейского

В Башкирии были задержаны двое подозреваемых, напавших на сотрудника полиции. Один из задержанных несколько раз выстрелил в полицейского.
В Следственном комитете Башкирии сообщили, что задержаны подозреваемые были на территории Федоровского района. Преступление же произошло в Стерлибашевском районе республики.
Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту посягательства на жизнь полицейского. Следствие выяснило, что двое участковых выехали 3 декабря в дом к подозреваемому по уголовному делу, чтобы доставить его в отделение. Требования участковых мужчина проигнорировал. Находился он дома со своим знакомым. Затем эти двое мужчин отобрали у полицейского пистолет, из которого один из и выстрелил несколько раз в сотрудника полиции. Потерпевший находится в стабильно тяжелом состоянии.