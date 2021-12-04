Из-за нового штамма коронавируса в аэропорту Уфы усилены санэпид меры

В аэропорту Уфы усилили санитарно-эпидемиологические меры в связи с распространением в некоторых странах штамма коронавируса «Омикрон». Решение было принято федеральным оперативным штабом.
Согласно принятому решению, вводится ограничение на въезд граждан Намибии, ЮАР, Танзании, Гонконга, Ботсваны, Королевства Лесото, Зимбабве, Мозамбика, Мадагаскара, Королевства Эсватини и иностранцев, находящихся в вышеперечисленных странах в течение последних 10 дней.
В аэропорту Уфы сообщили, что все граждане России, которые прибывают из этих стран, а также из Китая, Израиля, Великобритании, и гражданам иностранных государств, прибывающих из Китая, Израиля, Великобритании нужно будет пройти обязательное экспресс-тестирование на Covid-19 в здании аэропорта. Проводить тестирование будут специалисты Центра гигиены и эпидемиологии Башкирии.