Из-за нового штамма коронавируса в аэропорту Уфы усилены санэпид меры

В аэропорту Уфы сообщили, что все граждане России, которые прибывают из этих стран, а также из Китая, Израиля, Великобритании, и гражданам иностранных государств, прибывающих из Китая, Израиля, Великобритании нужно будет пройти обязательное экспресс-тестирование на Covid-19 в здании аэропорта. Проводить тестирование будут специалисты Центра гигиены и эпидемиологии Башкирии.