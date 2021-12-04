Из-за нового штамма коронавируса в аэропорту Уфы усилены санэпид меры

В аэропорту Уфы усилили санитарно-эпидемиологические меры в связи с распространением в некоторых странах штамма коронавируса «Омикрон». Решение было принято федеральным оперативным штабом.

Фото №1 - Из-за нового штамма коронавируса в аэропорту Уфы усилены санэпид меры

Согласно принятому решению, вводится ограничение на въезд граждан Намибии, ЮАР, Танзании, Гонконга, Ботсваны, Королевства Лесото, Зимбабве, Мозамбика, Мадагаскара, Королевства Эсватини и иностранцев, находящихся в вышеперечисленных странах в течение последних 10 дней.

В аэропорту Уфы сообщили, что все граждане России, которые прибывают из этих стран, а также из Китая, Израиля, Великобритании, и гражданам иностранных государств, прибывающих из Китая, Израиля, Великобритании нужно будет пройти обязательное экспресс-тестирование на Covid-19 в здании аэропорта. Проводить тестирование будут специалисты Центра гигиены и эпидемиологии Башкирии.

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