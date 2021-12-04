В России коронавирус выявили у 32 974 человек за последние сутки

В России общее число все выявленных и подтвержденных фактов заражения коронавирусом постепенно движется к новой отметке. На сегодня всего по стране зарегистрировали 9 769 011 фактов заболевания.

Из них за сутки было выявлено 32 974 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Также за сутки выписано по выздоровлению 35 182 пациентов, а за весь период пандемии – 8 471 813 человек.