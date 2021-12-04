В России коронавирус выявили у 32 974 человек за последние сутки

В России общее число все выявленных и подтвержденных фактов заражения коронавирусом постепенно движется к новой отметке. На сегодня всего по стране зарегистрировали 9 769 011 фактов заболевания.
Из них за сутки было выявлено 32 974 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Также за сутки выписано по выздоровлению 35 182 пациентов, а за весь период пандемии – 8 471 813 человек.
Из официальных федеральных данных известно также, что за сутки в стране скончались 1 215 больных коронавирусом. Всего от этого заболевания в России погибли уже 280 072 человек.