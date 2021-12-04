В Башкирии число погибших от коронавируса за сутки составило 36 человек

Очередные факты заражения коронавирусом были выявлены в Башкирии за прошедшие сутки. Также зарегистрировали новые случаи смерти.

По данным оперативного штаба республики, в Башкирии за сутки выявили 653 новых факта заражения Covid-19. Всего в республике зафиксировали 109 009 случаев болезни.

Выписано, по информации на 4 декабря, в общей сложности 97 916 пациентов, перенесших коронавирус. В их числе и 653 пациента, которые были выписаны по выздоровлению за последние сутки.