«Это большая ошибка в моей жизни»: истории виновников смертельных ДТП из Башкирии

В Башкортостане пьяные водители за неполный год погубили 61 человека. Различные травмы получили почти 400 участников дорожного движения. Но не только алкоголь может стать причиной смертельных аварий. Усталость, рассеянность и банальная невнимательность могут обернуться заключением под стражу.

Смерть пассажирки минивена констатировали на месте – в машине скорой помощи. Виновнику ДТП тоже понадобились услуги медиков, в том числе для освидетельствования на состояние алкогольного опьянения. За рулём легковушки, которая врезалась в попутный минивен с пассажирами, был 26-летний водитель в нетрезвом состоянии. Он пошёл на обгон, но при перестроении задел другой автомобиль. На тот момент он был уже опытным нарушителем. В 2016-м году мужчину ловили тоже за нетрезвую езду. Тогда обошлось только лишением прав, никто не погиб. Но, судя по всему, это ничему не научило.

Уже ловили нетрезвым за рулём в 2016. – Какие выводы сделали? – Не пить за рулём. Да и вообще. Халил Зулкарнаев, осуждённый

В колонию мужчина попал почти месяц назад. До этого СИЗО и попытки через суд выйти на свободу. Не удалось. Пьяному водителю назначили 5 с половиной лет колонии. К тому же он должен выплатить 600 тысяч рублей родственникам погибшей женщины. До трагедии Халил Зулкарнаев был вахтовиком. Сейчас он повар на кухне. Заключённые работают, в том числе чтобы гасить иски.

У нас сейчас 160 человек в учреждении, из них 61 попал за преступления, связанные с происшествиями на дорогах. То есть это люди, не связанные с криминалом, вели успешную жизнь. Антон Овчинников, начальник колонии-поселения №5 УФСИН России по Республике Башкортостан, полковник внутренней службы

Не все, кто лишил жизни человека, считают себя преступниками. Алексей Журбенко до трагедии 3 года проработал водителем автобуса в Нефтекамске. На нём же и сбил человека. Мужчина говорит, пешеход попал в слепую зону, ещё и помешала погода.

Солнце сильно слепило. Наказание в любом случае должно быть, но не изолировать от общества. Я мог бы сам работать и выплачивать эти деньги им. Я не преступник. Любой законопослушный гражданин может оказаться в такой ситуации, и от него отвернутся, будут как к уголовнику относиться. Алексей Журбенко, осуждённый

По словам мужчины, он пытался оказать помощь пешеходу. Скорая констатировала смерть. В историях заключённых не всё так однозначно. Иван Фёдоров с места ДТП скрылся, но не сам. У молодого человека был сломаны тазовые кости. Рассказывает, что его увёз сосед в ближайшее СНТ, чтобы на адрес вызвать скорую помощь. В той аварии погибла несовершеннолетняя девочка, она сидела рядом с 18-летним водителем. Сзади ещё двое – влюблённая пара. Последние были пристёгнуты, а впереди, наоборот, проигнорировали ремни безопасности. ДТП произошло утром, ребята катались всю ночь. Молодой водитель признался, что ездил без прав на управление легковым авто не первый месяц.

Я впереди никогда не пристёгивался. Это большая ошибка в моей жизни, которую я сделал. Опасаюсь за руль садиться. Иван Фёдоров, осуждённый

Этот страх остаётся не у всех. Даже несмотря на сильные травмы после. Василий Корнев стал инвалидом. Около полугода после ДТП провёл в больнице. А ещё утверждает, что не помнит произошедшее. О смерти своей пассажирки, говорит, узнал тоже только примерно через 6 месяцев. На вопрос, кем была женщина, которая ехала с ним в машине, ответил только, что это была хорошая знакомая.

Просто не верилось и всё. Как будто это произошло не со мной. Я ничего не помнил, не разговаривал, просто лежал. Так и не вспомнил ничего. Василий Корнев, осуждённый