Денежные призы и новые номинации: итоги 10-го музыкального конкурса «Уфимская волна»

На этой неделе прошел финал юбилейного, десятого музыкального конкурса «Уфимская волна». На сцену Конгресс-холла «Торатау» в борьбе за гран-при поднялись 19 сольных исполнителей и групп. Причем в решающий раунд пробились не только представители Башкортостана. Организатор – радиостанция «Спутник ФМ» – в честь своего юбилея учредила отдельный приз. А лучшего в номинации «Народный выбор» определили телезрители во время прямого эфира.

Чудеса вокала и красочные выступления. Каждый номер конкурсантов, по сути, сценическая постановка. Исполнители использовали все свои ресурсы, чтобы удивить жюри. В решающем раунде нужно было показать и силу голоса, и умение держаться на сцене. Большинство финалистов «Уфимской волны» – дебютанты. Но, как говорится, новичкам везет.

Мы выложились на 100%. Волнение, наверное, побеждать не стоит. Оно иногда помогает, дает больше драйва. Денис Матвеев, лидер группы Seven7side, победитель в номинации «Андеграунд» музыкального конкурса «Уфимская волна» /Уфа/

Кто-то не в первый раз пытается взобраться на гребень музыкальной волны. А успех, как известно, любит упорных.

Это моя третья попытка, в прошлом году мы стали финалистами. В этом году я решил просто получить удовольствие от участия, от выступления. Динар Кускильдин, победитель в номинации «Мужской вокал» музыкального конкурса«Уфимская волна» /Уфа/

В этом году на «Уфимскую волну» поступило более 300 заявок. В финал прошли 19 певцов и коллективов в разных номинациях. В числе конкурсантов были и дети. И на сцене не только представители Башкортостана. Попасть на музыкальный конкурс в столицу республики стремятся артисты из многих регионов страны.

Самое главное в этом конкурсе для меня – получить кайф и удовольствие. Главное – участие, а не победа. Ангелина Плеханова, финалистка музыкального конкурса «Уфимская волна» /Магнитогорск/

Однако удача улыбнулась Ангелине, и она стала лучшей в номинации «Дети от 9 до 13 лет». В честь 20-летия «Спутник ФМ» радиостанция учредила специальную номинацию, выбрав своего победителя – певицу Викторию Смирнову. Зрители могли также голосовать в прямом эфире за понравившегося исполнителя. Первое место в номинации «Народный выбор» заняла уфимка Алия Бадретдинова. Кстати, впервые отдельно прошел и кастинг ведущих гала-концерта. Им стал уфимец Никита Снежный. Конкурс в этом году получил поддержку фонда президентских грантов. Поэтому победителей ждала и весомая денежная награда.

Помимо золотого скрипичного ключа, они получают в этом году денежное вознаграждение. Победитель получит 200 тысяч рублей. Роза Тухбатова, главный редактор радиостанции «Спутник FM»