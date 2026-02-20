В Уфе 11-летняя Полина Дудко встретилась со 100-летней участницей войны

В преддверии дня Защитника Отечества известная на всю Россию 11-летняя Полина Дудко встретилась со столетней участницей Великой Отечественной войны Ниной Климович. Волонтёр навестила фронтовика, рассказала ей стихотворения, посвященные бойцам, которые воюют в зоне спецоперации, говорили и о важности помогать современным защитникам Отечества не только делом, но и словом.
Узнать о самых важных событиях для нашей страны Полина Дудко решила напрямую у легенды, перешагнувшей вековой рубеж. Нина Климович была в самой гуще событий Великой Отечественной. Войну встретила в 16-летнем возрасте на станции «Новодугино» Смоленской области. Отца призвали в Красную армию. Через некоторое время вместе с мамой, братом и сестрой попала в двухлетнюю немецкую оккупацию в деревне Головино. Когда фашисты начали отступать, решились на ночной побег. Причём оккупанты брали с собой не только имущество, но и мирных жителей на принудительные работы.
Когда убегали, немцы устроили погоню со стрельбой. Какое-то время прятались в овраге. В полной темноте они слышали шаги и разговоры преследователей, но ночью, без собак фашисты их не нашли. Позже группа сбежавших наткнулась на наш партизанский отряд, которые передали их в 41-ю стрелковую дивизию. Во время распределения Нина Климович решила остаться в этом подразделении связистом.
Новую специальность освоила быстро. Чтобы обеспечить связью бойцов Красной армии приходилось рисковать жизнью с целью устранения обрывов на линии. Освобождая польский город Хелм, связистка едва не погибла.
На кителе Нины Трофимовны множество орденов и медалей: «За отвагу», «За боевые заслуги», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина». День Победы связистка встретила в нескольких километрах от Рейхстага уже со своим мужем Александром, с которым служила в одной дивизии. Поженились в 44-м. После войны родили сына и дочь, и сейчас Нина Трофимовна воспитывает семерых внуков и внучек, пять правнуков и одну праправнучку.
Нина Трофимовна восхищена делами юной Полины Дудко, которая искренне поддерживает наших воинов, выступает со стихотворениями в госпиталях, посещает новые территории, собирает гуманитарную помощь.
Во время встречи Полина Дудко поделилась стихотворением Сергея Васильева. Сама фронтовик и по сей день не перестаёт сочинять стихи, шутить и исполнять любимые песни военных лет.