В Уфе 11-летняя Полина Дудко встретилась со 100-летней участницей войны

В преддверии дня Защитника Отечества известная на всю Россию 11-летняя Полина Дудко встретилась со столетней участницей Великой Отечественной войны Ниной Климович. Волонтёр навестила фронтовика, рассказала ей стихотворения, посвященные бойцам, которые воюют в зоне спецоперации, говорили и о важности помогать современным защитникам Отечества не только делом, но и словом.

Узнать о самых важных событиях для нашей страны Полина Дудко решила напрямую у легенды, перешагнувшей вековой рубеж. Нина Климович была в самой гуще событий Великой Отечественной. Войну встретила в 16-летнем возрасте на станции «Новодугино» Смоленской области. Отца призвали в Красную армию. Через некоторое время вместе с мамой, братом и сестрой попала в двухлетнюю немецкую оккупацию в деревне Головино. Когда фашисты начали отступать, решились на ночной побег. Причём оккупанты брали с собой не только имущество, но и мирных жителей на принудительные работы.

И потом мы уже доехали до границы с Белоруссией. Меня прикрепили к одному немцу ходить уборку делать в комнате. Самовольно убежала за лошадьми ухаживать, а он меня плеткой угостил за это, я думала, он вообще меня убьёт. Нина Климович, ветеран Великой Отечественной войны

Когда убегали, немцы устроили погоню со стрельбой. Какое-то время прятались в овраге. В полной темноте они слышали шаги и разговоры преследователей, но ночью, без собак фашисты их не нашли. Позже группа сбежавших наткнулась на наш партизанский отряд, которые передали их в 41-ю стрелковую дивизию. Во время распределения Нина Климович решила остаться в этом подразделении связистом.

Учение прошло с карабином, хорошо мы проходили, потом и за коммутатор посадили, с коммутатором работала, научилась тоже. Идёт уже бой – я за коммутатором дежурю, на линии ребята уже идут другие. Нина Климович, ветеран Великой Отечественной войны

Новую специальность освоила быстро. Чтобы обеспечить связью бойцов Красной армии приходилось рисковать жизнью с целью устранения обрывов на линии. Освобождая польский город Хелм, связистка едва не погибла.

Одна пуля мне шапку задела. Оказывается, горячая пуля. Вот так я и служила с коммутатором на линии. Война закончилась, я как раз за коммутатором была, встреча была на Эльбе. Нина Климович, ветеран Великой Отечественной войны

На кителе Нины Трофимовны множество орденов и медалей: «За отвагу», «За боевые заслуги», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина». День Победы связистка встретила в нескольких километрах от Рейхстага уже со своим мужем Александром, с которым служила в одной дивизии. Поженились в 44-м. После войны родили сына и дочь, и сейчас Нина Трофимовна воспитывает семерых внуков и внучек, пять правнуков и одну праправнучку.

Потом приходит на кухню, плачет и говорит: «Опять вот там ребята мерзнут, у нас одеяла лежат в саду, их надо отдать». Я говорю: «Сейчас не поеду, но я с удовольствием всё отдам». То есть она всё время переживает и всё время смотрит, она всё время в курсе всех. Наталья Климович, дочь Нины Климович

Нина Трофимовна восхищена делами юной Полины Дудко, которая искренне поддерживает наших воинов, выступает со стихотворениями в госпиталях, посещает новые территории, собирает гуманитарную помощь.

Она к фронту приближена. Вот как её не благодарить, конечно, ей большая благодарность, хороший ребенок вырос, нормальный. Нина Климович, ветеран Великой Отечественной войны

У меня появляется чувство долга перед Отечеством, что должны тоже помогать, объединиться и приближать нашу победу. Полина Дудко