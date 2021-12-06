ЦБ России предложил обязать возвращать деньги, которые потеряли пострадавшие от мошенников

Центральный Банк России выступил с интересным предложением. Представители предложили обязать банки возвращать деньги тем, кто пострадал от действий мошенников. Об этом сообщает РБК.
Регулятор намерен усовершенствовать систему возврата денег пострадавшим от мошенников. Об этом заявил директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров. Только в прошлом квартале объем денежных средств, которые похитили злоумышленники, вырос на 18,5% по сравнению с аналогичным периодом в 2020 году. Мошеннические действия продолжают совершенствоваться, а вот банки не спешат возвращать клиентам украденные средства.