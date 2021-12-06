Учительница из Башкирии стала участницей шоу «Поле чудес»

Учительница из небольшого башкирского села Шафраново Фанзиля Хазигалиева приняла участие в популярном капитал-шоу «Поле чудес».
Близкие Фанзили сообщают, что она давно мечтала принять участие в программе и лично познакомиться с Леонидом Якубовичем, бессменным ведущим капитал-шоу. Исполнить мечту скромной учительнице английского языка помогли её дети. Они организовали поездку для мамы, так поздравив её с Днём матери.
Фанзиля Хазигалиева отправилась на шоу с музыкальной поддержкой. Директор Раевской школы искусств Наиль Садыков исполнил композицию на национальном инструменте курае, а юный Рамазан Садыков спел песню.
Выпуск с участием талантливых представителей Башкирии можно будет посмотреть уже в этом месяце.
Фото: соцсети.