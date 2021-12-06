В Башкортостане займутся решением проблем садоводческих товариществ

Проблемы садовых товариществ также обсудили на оперативном совещании. И сегодня в Уфе состоялась встреча непосредственно председателей СНТ, которые рассказали о своем видении решения проблем. Помимо дорог, много жалоб связано и с электросетями: более 80%, находящихся на балансе дачных электролиний, изношены. Где-то электроэнергия и вовсе отсутствует. При этом все обслуживание линий лежит на плечах садоводов.