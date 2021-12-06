В Башкортостане займутся решением проблем садоводческих товариществ

Радий Хабиров поручил Минсельхозу проработать вопрос по выделению бюджетных средств на отсыпку дорог до садовых товариществ. Работы необходимо начать уже следующим летом.

Проблемы садовых товариществ также обсудили на оперативном совещании. И сегодня в Уфе состоялась встреча непосредственно председателей СНТ, которые рассказали о своем видении решения проблем. Помимо дорог, много жалоб связано и с электросетями: более 80%, находящихся на балансе дачных электролиний, изношены. Где-то электроэнергия и вовсе отсутствует. При этом все обслуживание линий лежит на плечах садоводов.

Проблема и в том, что нет индивидуальных договоров между поставщиками и потребителями. Дачникам приходится скидываться для оплаты.

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