В районе Башкирии двое сирот получили ключи от квартир

Дети, которые остались без родителей, получили путевку в лучшее будущее. В Хайбуллинском районе за 11 месяцев вручили ключи от семи квартир в рамках программы обеспечения жильем сирот. До конца года это число может вырасти: средства выделены еще на четыре квартиры. В этот раз новоселами стали Идель Хакимов и Александра Бабкина.

Поворот ключа в замочной скважине стал новым поворотом в жизни Иделя Хакимова. Будущий учитель технологии и информатики теперь может жить в собственной квартире. У молодого человека инвалидность, но сам он не ограничивает себя рамками. Поёт и читает стихи, ведёт свой блог, творческие успехи подкрепляет призовыми местами в конкурсах.

По программе обеспечения жильем детей, оставшихся без попечения родителей, жилье в Хайбуллинском районе получила и Александра Бабкина. Скоро она сама станет мамой, и с ребёнком поселится в новой квартире.