Стало известно, когда с дорог Уфы пропадут автобусы «ПАЗ»

Сегодня, 6 декабря, в администрации Уфы прошло оперативное совещание. Мэр города рассказал, когда с дорог столицы пропадут все автобусы «ПАЗ».

До 15 декабря этого года все автобусы данного типа будут исключены из перевозок. Начальник управления транспорта администрации Уфы Олег Хмарин рассказал, что количество автобусов «ПАЗ» уже значительно сократилось. В начале октября их было 235, а сейчас уже – 150 единиц.