Жители Уфы несколько лет не могут добиться строительства водопровода

Вместо ванны – тазики с водой, стирка у родственников, а для готовки пищи – запасы в баллонах. Так вынуждены жить уфимцы. Речь о селе Турбаслы, которое относится к Орджоникидзевскому району города. Несколько лет люди не могут добиться строительства трубопровода, не спасают даже колодцы на участках. Особенно усугубилась ситуация в этом году во время засухи.
Маленький помощник уже вполне может самостоятельно приготовить завтрак для всей семьи. Пока в меню юного шеф-повара только одно блюдо. Яйца, немного соли, несколько минут ожидания – и будет готово. Благо, чтобы его приготовить яичницу, не нужна вода. С этим ингредиентом у Ямаевых есть проблемы.
Вода для приготовления еды и для личной гигиены стоит отдельно в баллонах. По статистике только один человек в день использует в среднем больше 200 литров – это с учётом стирки и приёма душа или ванны. Ямаевы не используют в сутки столько даже на всю многодетную семью. Экономят.
Так они живут около 7 лет. На соседних улицах – аналогичная проблема.
Во дворах у жителей – индивидуальные колодцы. Но и они уже не спасают. Особенно тяжело было в этом году из-за засушливого лета.
Воду из колодца ещё в прошлом году житель Старых Турбаслов отдал на экспертизу. Пробу взяли из индивидуальной скважины Абдужалила Эргашева.
Старые Турбаслы – часть Уфы, село относится к Орджоникидзевскому району. Жители обращались в администрацию. Для ответа связались со специалистом и мы. Говорят, финансирования пока нет. В программы объект не включён. Люди планируют и дальше отстаивать свои права. Сухой ответ жителей не устраивает.