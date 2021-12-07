Жители Уфы несколько лет не могут добиться строительства водопровода

Вместо ванны – тазики с водой, стирка у родственников, а для готовки пищи – запасы в баллонах. Так вынуждены жить уфимцы. Речь о селе Турбаслы, которое относится к Орджоникидзевскому району города. Несколько лет люди не могут добиться строительства трубопровода, не спасают даже колодцы на участках. Особенно усугубилась ситуация в этом году во время засухи.

Маленький помощник уже вполне может самостоятельно приготовить завтрак для всей семьи. Пока в меню юного шеф-повара только одно блюдо. Яйца, немного соли, несколько минут ожидания – и будет готово. Благо, чтобы его приготовить яичницу, не нужна вода. С этим ингредиентом у Ямаевых есть проблемы.

Вода для приготовления еды и для личной гигиены стоит отдельно в баллонах. По статистике только один человек в день использует в среднем больше 200 литров – это с учётом стирки и приёма душа или ванны. Ямаевы не используют в сутки столько даже на всю многодетную семью. Экономят.

– Сколько у вас детей? – Четверо. Всем постирать. Каждый день. Вожу к родственникам, к друзьям, мне уже неудобно. Наталья Ямаева

Так они живут около 7 лет. На соседних улицах – аналогичная проблема.

Покушать чуть-чуть приготовить и руки помыть, посуду помыть. Мыться ездим на родник за водой в баню. Юлия Апакетова

Во дворах у жителей – индивидуальные колодцы. Но и они уже не спасают. Особенно тяжело было в этом году из-за засушливого лета.

Воду из колодца ещё в прошлом году житель Старых Турбаслов отдал на экспертизу. Пробу взяли из индивидуальной скважины Абдужалила Эргашева.

Завышен кремний, цинк, нитраты. Для употребления не предназначена. Абдужалил Эргашев