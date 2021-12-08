Канадские автоугонщики стали использовать AirTag от Apple

В Канаде зафиксировали несколько случаев использования AirTag от Apple для угона автомобилей. Мошенники подкладывали маяк в машину и следили за ней. По словам полицейских, так делали только с теми машинами, который хотели угнать.
AirTag – это устройство Apple, которое позволяет пользователям отслеживать местонахождение их устройств. Оно работает через приложение «Локатор» на IPhone. Сигнал передается с помощью всех смартфонов марки Apple. Маячку достаточно, чтобы любой IPhone любого пользователя находился на расстоянии 5 метров.
Метки легко спрятать в автомобиле из-за компактного размера. Их устанавливали на парковке и следили за передвижением нужной машины. Полиция Канады зарегистрировала минимум 5 таких случаев.