В Башкирии определят лучшего ремесленника

В Башкортостане выберут лучшего ремесленника 2021 года. Впервые конкурс пройдет в формате телевизионной передачи. Съемки шоу начнутся уже сегодня в Национальном музее республики.

Конкурс проходит в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Из 70 заявок с помощью народного голосования выбрали 10 мастеров. Финалистам осталось пройти заключительные испытания. Лучшего ремесленника определят жюри конкурса. Главный приз проекта – 100 тысяч рублей. Именно на эту сумму организаторы выкупят лучшие работы победителя, чтобы презентовать их на выставках и международных форумах.

Очень много информационных технологий. Все стремятся к цифровизации. И мы решили перейти и показать наше традиционное современное ремесло на фоне уникальных и бесценных экспонатов. Татьяна Сайгина, руководитель Центра народных художественных промыслов и ремесленной деятельности, сельского и экологического туризма

Организаторы шоу – Госкомитет Республики Башкортостан по предпринимательству, Агентство Республики Башкортостан по предпринимательству и центр «Мой бизнес». Результаты конкурса станут известны уже завтра. А саму программу вы увидите в новогодние каникулы на телеканале БСТ.