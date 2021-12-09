В Башкирии стартовала акция «Творческая елка желаний»

В Башкирии стартовала «Творческая елка желаний». Это региональный проект, который проводится впервые.
«Творческая елки желаний» отличается оригинальными подарками. Например, это может быть выступление со звездой, поход на футбол или хоккей, исполнение роли в театральной постановке. Желающие могут оставлять записки со своей мечтой в Государственном концертном зале «Башкортостан». В акции могут принять участие дети- инвалиды, дети-сироты и оставшиеся без попечения родителей от 3-х до 17 лет. Принимать творческие желания организаторы будут до 29 декабря.