В Башкирии стартовала акция «Творческая елка желаний»

«Творческая елки желаний» отличается оригинальными подарками. Например, это может быть выступление со звездой, поход на футбол или хоккей, исполнение роли в театральной постановке. Желающие могут оставлять записки со своей мечтой в Государственном концертном зале «Башкортостан». В акции могут принять участие дети- инвалиды, дети-сироты и оставшиеся без попечения родителей от 3-х до 17 лет. Принимать творческие желания организаторы будут до 29 декабря.