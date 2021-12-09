Социальные сети Facebook и Snapchat нарушают пользовательское соглашение. Приложения продолжают передавать данные, нужные для рекламы, даже после отказа от их сбора.

Данные, которые получают приложения, нужны для таргетированной рекламы. Рекламодатели используют их для более точного продвижения товаров и услуг. В мае запустилась функция, которая ограничивает сбор информации.