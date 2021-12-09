Facebook и Snapchat нарушают пользовательское соглашение

Социальные сети Facebook и Snapchat нарушают пользовательское соглашение. Приложения продолжают передавать данные, нужные для рекламы, даже после отказа от их сбора.

Фото №1 - Facebook и Snapchat нарушают пользовательское соглашение

Данные, которые получают приложения, нужны для таргетированной рекламы. Рекламодатели используют их для более точного продвижения товаров и услуг. В мае запустилась функция, которая ограничивает сбор информации.

Рекламодатели стали использовать обходные пути для получения информации. Пользователи попросили компании ужесточить требования к таргетированной рекламе.

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