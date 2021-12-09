В Уфе стартовал VII региональный этап чемпионата WorldSkills Russia

Участие принимают около двух тысяч конкурсантов и экспертов. Задействовано 106 компетенций юношеской возрастной категории и 47– юниорской. Уже традиционно одной из площадок проведения чемпионата является Уфимский медколледж.
Ученики средних образовательный учреждений всей республики со вчерашнего дня соревнуются в двух компетенциях – «Лабораторный медицинский анализ» и «Медицинский и социальный уход».
Завтра состоится последний день конкурса. Итоги подведут 13 декабря. Победители получат путевку на участие в национальном чемпионате.