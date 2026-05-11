В Уфимском районе проходит региональный этап военно-патриотической игры «Зарница 2.0»

Беспилотники, тактическая медицина и работа военных корреспондентов. Парк «Патриот» в течение трёх дней принимает региональный этап Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0». Это соревнования по основам подготовки к военной службе, безопасности жизнедеятельности и физической культуре. Участие в мероприятии принимают восемь лучших отрядов среднеспециальных учебных заведений, занявших первое место в зональном этапе.
В «Зарнице», зародившейся ещё в Советском Союзе, команды соревнуются в скорости, ориентировании и тактике, чтобы захватить знамя противника. В современной же версии ребята примеряют военные специальности. Восемь отрядов из Уфы, Нефтекамска, Кумертау, Белебея, Стерлитамака и других муниципалитетов показывают, что значит быть настоящей командой.
Три дня участники будут соревноваться в стрельбе, строевой подготовке, радиационной и химической защите, в управлении дронами и тактической медицине. Для многих это первый серьёзный опыт.
Важную роль в проекте играют бойцы и ветераны спецоперации. Они, как наставники для участников, передадут свой боевой опыт. А знания помогут ребятам понять, что настоящая защита Родины начинается не в армии, а на тренировках с командой.
Победителей регионального этапа ждёт окружной этап в ПФО – это закрепление полученных навыков. А затем – Всероссийская «Зарница 2.0», финал которой в этом году соберёт лучшие отряды в городе-герое Волгограде.