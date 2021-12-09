Twitter тестирует вертикальные видео

Социальная сеть Twitter тестирует свой аналог TikTok. Разработчики решили запустить идентичные сервис после того, как китайская социальная сеть побила все возможные рекорды по скачиванию приложения и просмотру видео.

Специалисты утверждают, что догнать, а тем более перегнать по популярности оригинальное приложение не получится. Скорее всего это можно считать дополнительной функцией в социальной сети.