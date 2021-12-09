УГНТУ и МЭИ вместе будут работать над карбоновым полигоном

Уфимский государственный нефтяной университет и Московский энергетический институт вместе будут работать над карбоновым полигоном. Соглашение о сотрудничестве подписали сегодня на Конгрессе молодых учёных. В эти дни в Сочи подводят итоги года науки и технологий. На съезде собрались представители ведущих научных и образовательных учреждений, органов власти, индустриальных партнёров.

Игольчатый кокс используют при изготовлении электродов большого диаметра, которые в свою очередь нужны для выплавки электростали. Материал прежде в Россию заказывали из-за рубежа. В этом году его произвели на Омском нефтеперерабатывающем заводе. Так что в скором времени иголку в индустриальном стоге будет найти гораздо проще. Разработкой занимались учёные УГНТУ.

На омском заводе уже в процессе разработки три опытных пробега провели, чтобы убедиться что всё получается из этого сырья. Порядка 1000 тонн каждый пробег. В настоящий момент в России такого производства нет. После того, как будет установка реконструирована в 22-м году, и у нас будет своё производство игольчатого кокса в России. Сергей Сухов, ведущий инженер научно-исследовательской лаборатории УГНТУ

На Конгрессе молодых учёных Уфимский нефтяной университет также презентовал камеру приема и пуска очистных устройств на трубопроводе и измеритель глубины стресс-коррозионных трещин трубопроводов. На съезде УГНТУ подписал соглашение о сотрудничестве с Московским национально-исследовательским университетом. Вместе они будут работать в рамках карбоновой и водородной тематики.

Здесь мы видим большой такой эффект взаимного дополнения. Потому что мы, наверное, больше говорим о компетенциях республики, ну и Нефтяного университета в том числе с точки зрения производства, транспортировки и хранения. А Московский энергетический университет ещё и говорит о применении для конечных потребителей метановодородных, ну или в чистом виде водородных смесей и топлив. Поэтому мы сможем выстроить полноценную такую цепочку полного цикла. Олег Баулин, ректор УГНТУ

На стенде Евразийского научно-образовательного центра собраны практические разработки практически всех ведущих высших образовательных учреждений Башкортостана. Башкирский государственный университет показал три экспоната. Причём при создании одного из них в успех не верили даже коллеги учёных.

Достижения Башкортостана оценил помощник президента России. Нашему региону Андрей Фурсенко отводит особое место на научной карте страны.

У республики хорошая база и традиции хорошие. Университеты башкирские всегда были на хорошем уровне. Радует, что одновременно с традиционными направлениями – это двигателестроение, материаловедение, нефтянка – конечно, есть новое направление, связанное с биологией, с медициной, с информационными технологиями. Насколько я понимаю, руководитель республики сделал ставку на научно-образовательное развитие. Андрей Фурсенко, помощник президента России

Понятно, что самолёт не полетит, если его не соберёт человек. Как оставить молодых специалистов в регионе? Один из вариантов – грантовый.

Мы на региональном уровне очень много мер поддержки сделали. Это и указы по грантам молодым учёным. 20 человек получат на следующей неделе. Это мегагрант региональный – 300 млн на 3 года. 4 новых школы мирового уровня у нас появится в регионе. Руслан Казыханов, советник Главы Республики Башкортостан