УГНТУ и МЭИ вместе будут работать над карбоновым полигоном

Уфимский государственный нефтяной университет и Московский энергетический институт вместе будут работать над карбоновым полигоном. Соглашение о сотрудничестве подписали сегодня на Конгрессе молодых учёных. В эти дни в Сочи подводят итоги года науки и технологий. На съезде собрались представители ведущих научных и образовательных учреждений, органов власти, индустриальных партнёров.
Игольчатый кокс используют при изготовлении электродов большого диаметра, которые в свою очередь нужны для выплавки электростали. Материал прежде в Россию заказывали из-за рубежа. В этом году его произвели на Омском нефтеперерабатывающем заводе. Так что в скором времени иголку в индустриальном стоге будет найти гораздо проще. Разработкой занимались учёные УГНТУ.
На Конгрессе молодых учёных Уфимский нефтяной университет также презентовал камеру приема и пуска очистных устройств на трубопроводе и измеритель глубины стресс-коррозионных трещин трубопроводов. На съезде УГНТУ подписал соглашение о сотрудничестве с Московским национально-исследовательским университетом. Вместе они будут работать в рамках карбоновой и водородной тематики.
На стенде Евразийского научно-образовательного центра собраны практические разработки практически всех ведущих высших образовательных учреждений Башкортостана. Башкирский государственный университет показал три экспоната. Причём при создании одного из них в успех не верили даже коллеги учёных.
Достижения Башкортостана оценил помощник президента России. Нашему региону Андрей Фурсенко отводит особое место на научной карте страны.
Понятно, что самолёт не полетит, если его не соберёт человек. Как оставить молодых специалистов в регионе? Один из вариантов – грантовый.
Здесь, на выставке достижений страны, около полусотни стендов. Каждый – это отдельный регион. Здесь представлено более 300 разработок, в том числе премьерных, которые планируют воплощать в реальность. Так что можно сказать: экспозиция – это некая миниатюра России будущего.