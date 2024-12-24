Стало известно, как будет работать общественный транспорт в Уфе в праздники

Автобусы будут курсировать с интервалом в 20-25 минут. Маршруты позволят доехать горожанам до всех основных ледовых городков и ёлок. На линию выйдут как частные перевозчики, так и автобус «Башавтотранса». Кроме того, будет работать электротранспорт.