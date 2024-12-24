Стало известно, как будет работать общественный транспорт в Уфе в праздники

Глава администрации Уфы попросил подготовить город к длинным новогодним выходным.
В новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января общественный транспорт будет ходить до трёх часов.
Автобусы будут курсировать с интервалом в 20-25 минут. Маршруты позволят доехать горожанам до всех основных ледовых городков и ёлок. На линию выйдут как частные перевозчики, так и автобус «Башавтотранса». Кроме того, будет работать электротранспорт.
С 29 декабря по 8 января общественный транспорт будет курсировать по графику выходного дня – с 06:00 до 22:00, при этом интервал движения увеличат в 1,5-2 раза.