Жителям Башкирии напомнили, когда выгоднее всего уходить в отпуск

Эксперты популярного портала по поиску работы провели исследование и выяснили, когда жителям Башкирии выгоднее всего идти в отпуск в 2022 году.
Известно, что жители региона чаще всего уходят в отпуск в июле и августе. А вот апрель и декабрь для отпуска выбирают реже всего. Эксперты уверены: для отпуска нужно выбирать те месяцы, где больше всего рабочих дней.
Так, в 2022 году идти в отпуск будет выгодно в августе, марте, сентябре, декабре. А вот наименее выгодно – в январе, мае и феврале.
Опросы показывают, что при планировании отпуска с трудностями обычно не сталкиваются лишь 43% жителей Башкирии. Остальные опрошенные сталкиваются с проблемами различного рода. Например, 45% рассказали, что им нельзя уходить в отпуск одновременно с коллегами, а 23% — что им просто не на кого оставить работу.