Жителям Башкирии напомнили, когда выгоднее всего уходить в отпуск

Опросы показывают, что при планировании отпуска с трудностями обычно не сталкиваются лишь 43% жителей Башкирии. Остальные опрошенные сталкиваются с проблемами различного рода. Например, 45% рассказали, что им нельзя уходить в отпуск одновременно с коллегами, а 23% — что им просто не на кого оставить работу.