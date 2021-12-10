Стали известны подробности отравления угарным газом подростков в Башкирии

8 декабря в селе Алкино-2 два подростка отравились угарным газом. Стали известны подробности произошедшего.

16-летний парень и 19-летняя девушка завели мотор ВАЗ-2114 в закрытом гараже. Вскоре помещение заполнилось ядовитыми выхлопами. Подростки потеряли сознание. Пару нашёл родственник девушки. Они были срочно госпитализированы. К сожалению, парень скончался от острого отравления, а за жизнь девушки борются врачи.

Как стало известно ИА «Башинформ», подростки близко дружили. В злополучный день парень приехал к подруге познакомиться с её родственниками. В ожидании семьи они решили отремонтировать машину, кое-где «подлатать». Автомобиль принадлежит девушке, хотя водительских прав у неё нет.

Пропажу молодых людей заметила бабушка пострадавшей, которая попросила родственника проверить подростков. Мужчина нашёл парня без сознания на полу, а девушку – на водительском кресле.