В одном из микрорайонов Уфы построят больничный городок

В уфимском микрорайоне Зеленая роща построят больничный городок. Соответствующее постановление подписал мэр города Сергей Греков.
Больничный городок будет располагаться в квартале, ограниченном улицами Степана Кувыкина, Батырской и Авроры. Его площадь составляет 33,35 га, площадь зданий - 65 тысяч квадратных метров.
По проекту возле Республиканского кардиоцентра запланировано строительство здания кислородной станции, хирургического комплекса, 11-уровневого роботизированного паркинга и двухуровневого подземного паркинга.
На территории Республиканской детской клинической больницы построят центр онкологии и гематологии, а также двух корпусов-пристроев к зданию поликлиники РДКБ. Также планируется благоустроить жилую зону.