В одном из микрорайонов Уфы построят больничный городок

Больничный городок будет располагаться в квартале, ограниченном улицами Степана Кувыкина, Батырской и Авроры. Его площадь составляет 33,35 га, площадь зданий - 65 тысяч квадратных метров.

На территории Республиканской детской клинической больницы построят центр онкологии и гематологии, а также двух корпусов-пристроев к зданию поликлиники РДКБ. Также планируется благоустроить жилую зону.