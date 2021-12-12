Индекс оливье: сколько жители Башкирии потратят на новогодний стол в 2021 году

За 11 месяцев инфляция в Башкирии достигла 7,8%. Этот показатель стал самым высоким с 2015 года. Цены на продукты выросли. В Башстате рассказали, на сколько и какие товары подорожали с начала года. На этот раз особенно заметна и динамика роста «индекса оливье» – шесть процентов против двух-четырех. Почему подорожали продовольственные товары и на сколько возросла цена главного новогоднего блюда?

Цена на капусту действительно стала больше. За месяц её стоимость увеличилась на 16%, как и на многие другие продукты. С начала года индекс цен на продовольственные товары вырос на 9,5%. Сильнее всего подорожание отразилось на гречке. С начала года стоимость этой крупы увеличилась на 33%. Из продуктов питания заметнее остальных подорожали сахар, подсолнечное масло и яйца.

Также подорожали говядина, свинина, мясо птицы. Больше всего подорожало куриное мясо – 28%, свинина – 16%, говядина – 11%. Венера Гайнанова, начальник отдела статистики цен и финансов Башкортостанстата

На рост цен обратили внимание и жители республики. Особенно тяжело рост инфляции перенесли пенсионеры.

В целом, стоимость минимального набора продуктов с начала года выросла на 18%. В Росстате посчитали так называемый «индекс оливье». В этом году набор ингредиентов новогоднего салата в целом по стране подорожал более чем на 6%.

Так называемый «индекс оливье» уже много лет используется как точное отражение уровня инфляции. В этом году ингредиенты самого новогоднего салата по классическому рецепту, где в основе горошек, картофель, колбаса, морковь и майонез, обойдётся жителям республики примерно в 322 рубля за два килограмма. При этом в прошлом году цена за два килограмма салата составила 302,9 рубля. Самыми подорожавшими продуктами стали картофель и морковь.

Подорожали не только продукты и непродовольственные товары. Рост цен отметили и в сфере услуг. Например, стоимость работ ремонтников с начала года выросла на 22,3%. Больше денег придётся отдать и операторам связи – цена за пакет услуг увеличилась на 3,5%. Посещение детского сада подорожало на больше чем на 12%.

В Министерстве торговли рассказали, что на скачок стоимости продуктов повлияли глобальный рост цен, не очень хороший урожай, а также удорожание рабочей силы в сельском хозяйстве из-за сокращения количества приезжающих на сезонные работы в Россию трудовых мигрантов.

Пандемия ограничила передвижение людей, много производителей сельхозпродукции были вынуждены снизить свои посевные площади, потому что нарушился процесс трудовой миграции. На сегодня у Башкортостана есть ряд направлений, где мы активно занимаемся развитием пищевой и перерабатывающей промышленности. Эти направления должны стабилизировать рост цен. Алексей Гусев, министр торговли и услуг Республики Башкортостан