В Башкирии за сутки коронавирус выявили у 529 пациентов

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией продолжает следить за эпидемиологической ситуацией в России.

Фото №1 - В Башкирии за сутки коронавирус выявили у 529 пациентов

Так, в Башкирии за сутки коронавирус подтвердился у 529 пациентов. Суточная заболеваемость продолжает снижаться. Общее количество заболевших достигло 114 308. С выздоровлением выписали 539 человек за сутки (103 419), а скончались – 32 (3985).

В России за сутки коронавирус выявили у 29 558 человек. Общее количество заболевших за всё время пандемии достигло 10 046 454. Выздоровели за сутки 28 561 человек (8 769 916), а скончались – 1121 (290 604).

Моя терапия
Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии