В Башкирии за сутки коронавирус выявили у 529 пациентов

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией продолжает следить за эпидемиологической ситуацией в России.

Так, в Башкирии за сутки коронавирус подтвердился у 529 пациентов. Суточная заболеваемость продолжает снижаться. Общее количество заболевших достигло 114 308. С выздоровлением выписали 539 человек за сутки (103 419), а скончались – 32 (3985).