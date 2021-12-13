В Башкирии за сутки коронавирус выявили у 529 пациентов

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией продолжает следить за эпидемиологической ситуацией в России.
Так, в Башкирии за сутки коронавирус подтвердился у 529 пациентов. Суточная заболеваемость продолжает снижаться. Общее количество заболевших достигло 114 308. С выздоровлением выписали 539 человек за сутки (103 419), а скончались – 32 (3985).
В России за сутки коронавирус выявили у 29 558 человек. Общее количество заболевших за всё время пандемии достигло 10 046 454. Выздоровели за сутки 28 561 человек (8 769 916), а скончались – 1121 (290 604).