В Башкирии нашли могилу подруги Максима Горького

В начале ноября на кладбище деревни Старомакарово была проведена заупокойная панихида. Именно здесь была захоронена подруга известного русского писателя Максима Горького Мария Степановна Деренькова.

Мария Степановна приехала в Башкирию из Нижнего Новгорода. Она работала фельдшером в Макарово. Женщина была родной сестрой народника Андрея Степановна Деренькова, которого также сослали из Нижнего Новгорода. С известным писателем семья познакомилась в Казани, когда он подрабатывал в булочной Дереньковых. К слову, доходы от булочной направлялись на нелегальные кружки самообразования, а также на другую финансовую поддержку народников.