В Башкирии на 30% снизилась смертность от отравления алкоголем

На 30% снизилось количестве смертельных случаев в Башкортостане от отравления алкоголем за последний год и втрое в сравнении с 2018 годом. Об этом говорили на оперативном совещании в правительстве, которое провел глава республики Радий Хабиров. В соседних регионах за последнее время произошло три резонансных случая массовой гибели людей после употребления суррогатного алкоголя. Как этому противодействовать, а также о том, какие решения приняты, – в нашем сюжете.

В три раза уменьшилось число смертельных отравлений за последние три года в Башкортостане. В 2018 году погибли 211 человек, в прошлом году – 73. Держать ситуацию на контроле требует обстановка в нескольких регионах страны, где произошли массовые несчастные случаи. Проводимые в Башкирии контрольные и профилактические мероприятия на алкогольном рынке показывают свою эффективность.

Хороший показатель, его надо держать. Надо спасать людей, это, коллеги, наша общая работа. Спасибо за нее, но расслабляться нельзя. Вокруг нас вот что творится, нужно вести жесткий контроль, чтобы к нам этот алкоголь не попал. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Рост продаж объёмов легального алкоголя связан со снижением активности на рынке контрафакта. Этого удалось добиться благодаря взаимодействию с контрольно-надзорными и правоохранительными органами республики. В течение 2021 года пресекли деятельность четырёх нелегальных цехов по производству, хранению и реализации алкогольной и спиртосодержащей продукции в Уфе, Белебее и Стерлитамаке. Из незаконного оборота изъяли более 35 тысяч литров алкоголя, по материалам проверок возбудили 142 уголовных дела. Алексей Гусев, министр торговли и услуг Республики Башкортостан

Впервые за 8 лет в Башкортостане зафиксирован миграционный прирост. Максимальный отток произошел в 2018-м – уехали почти 9 тысяч человек. По данным Министерства семьи, труда и социальной защиты населения республики, число выбывших за пределы республики за 9 месяцев этого года составило 31 тысячу человек. Приехали жить в республику 35,3 тысячи.

Значит, я с вами разделяю вот эту фразу – осторожный оптимизм, но цифры сами за себя говорят. Все-таки Башстат дает положительное сейчас сальдо, положительные тренды. Он очень многогранный, там много факторов разъясняющих, и надо копаться в каждом факторе. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

За последние 8 лет, по данным Башкортостанстата, миграционная убыль населения наблюдалась с 2014 года. Как видно из слайда, максимальный отток населения из республики был в 2018 году (-8858 человек). Предыдущий, 2020 год, внес свои коррективы в связи с пандемией, но позволил не только уменьшить отток населения, но и вывел его в положительное русло. В текущем году, впервые за восемь лет, наблюдается положительная динамика. Ленара Иванова, министр семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан

Башкортостан планирует восстановить взаимный товарооборот с Беларусью до 700 млн долларов. На совещании итоги визита официальной делегации нашей республики в Минск подвела министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Маргарита Болычева. Было подписано 18 соглашений и открыто представительство Конгресс-бюро Башкортостана в Минске. А делегации Беларуси и Казахстана посетят Международную неделю бизнеса в Уфе

По итогам встреч были достигнуты договоренности: по импорту машин различной направленности, экспорту молодняка, гуся и других продовольственных товаров. Маргарита Болычева, министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Республики Башкортостан