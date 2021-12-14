В районе Башкирии подвели итоги работы сельскохозяйственной отрасли за 2021 год

В Куюргазинском районе подвели итоги работы сельскохозяйственной отрасли за этот год. Так, в «Мясном союзе башкирских производителей» района фермеры реализуют инвестиционный проект по разведению и выращиванию крупного рогатого скота лимузинской породы.

В СПК им. Кирова реконструировали животноводческое помещение. В хозяйстве также установили итальянское доильное оборудование на одновременное доение 24 голов коров.

В КФХ Анвара Усманова построили откормочную площадку на 300 мест крупного рогатого скота. А в крестьянско-фермерском хозяйстве Фаниля Адигамова ввели в эксплуатацию комплекс приемки, переработки и хранения зерна.

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